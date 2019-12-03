Бетономешалка попала в ужасную аварию: водитель погиб на месте

Под Киевом в селе Мотижин бетономешалка вылетела с дороги и врезалась в дерево, водитель погиб.

Авария произошла около 10:00 во вторник, 3 декабря, передает пресс-службы полиции Киевской области.

По предварительным данным, бетономешалка КамАЗ двигалась по улице Довгича в направлении центра Мотижин. Водитель, вероятно из-за превышения скорости, не удержал машину на дороге и снес забор частного дома, после чего врезался в дерево. От полученных травм водитель погиб на месте.

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