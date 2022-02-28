Белорусская армия начала двигаться на волынском направлении - Генштаб ВСУ

Россия ведет военную агрессию против Украины с территории Белоруссии. Фото: Reuters

Отдельные подразделения из состава наиболее боеспособных соединений вооруженных сил Беларуси приступили к перемещению к государственной границе Украины на Волынском направлении.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, территория Беларуси продолжает использоваться для совершения боевых вылетов армейской, оперативно-тактической и специальной авиации ВС РФ для выполнения задач на территории нашей страны.

Самолеты вооруженных сил РФ возобновили ведение воздушной разведки объектов на территории Украины по воздушному пространству РБ.

Противник, утрачивая наступательный потенциал, теряет вместе с ним и человеческое лицо. На всей полосе наступления фиксируются многочисленные случаи нарушения российским агрессором законов войны и международного гуманитарного права.

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По информации Генштаба, командиры российских тактических групп получили приказ об уничтожении вышек мобильной связи по ходу продвижения в глубь территории Украины.

Все это свидетельствует о том, что российские оккупанты панически боятся, ведь никакого обещанного пропагандистами хлеба-соли они не получили. Получили только ненависть и пренебрежение мирным населением и достойный отпор украинского войска.

В течение дня войска агрессора осуществляли перегруппировку и накопление бронетехники и ракетно-артиллерийского вооружения на определенных направлениях, в первую очередь с целью оцепления и захвата Киева и крупных городов Украины, в частности, Харькова, Чернигова, Одессы, Херсона и Мариуполя.

Значительная часть военной техники прибывает с территории Беларуси и через оккупированную территорию АР Крым.

Самые распространенные военные преступления российских оккупантов: использование оружия против гражданского населения, бомбардировки, ракетные и артиллерийские обстрелы жилых кварталов, повлекшие разрушение гражданской инфраструктуры.

Противник для прикрытия использует государственную символику и форму ВС, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.

Украинские флаги вывешивают на колоннах российской военной техники. Такие случаи отмечены в населенных пунктах Победа, Новая Басань Киевской области, на автодороге Красностав – Нежин Черниговской области.

При выдвижении колонны танков и бронетранспортеров агрессор обстреливал жилье местных жителей в Черниговской области, от Талалаевки до Нежина.

Танки из состава российских оккупационных войск при следовании через населенный пункт Бородянка, по приказу своих командиров, начали сознательно разрушать инфраструктуру и жилье, а также отдельная группа танков открыла хаотичный огонь по многоэтажкам.

Кроме того, зафиксированы случаи, когда противник вывешивает белый флаг на своей технике якобы для того, чтобы сдаться. Однако, после приближения к украинским позициям, оккупанты начинают открывать огонь на поражение.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил диктатора Лукашенко о больших потерях, которые понесет Беларусь, если ее армия начнет воевать против Украины. РФ с начала полномасштабной агрессии против Украины понесла больше потерь, чем за восемь лет боевых действий в Сирии.