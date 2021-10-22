Бегал семь лет: задержали убийцу таксиста, который скрылся после суда

22 октября на Харьковщине задержали 30-летнего мужчину, который в 2014-м году убил таксиста. А когда получил приговор - сбежал и скрывался.

Последние семь лет приговоренный к 12 годам тюрьмы был в розыске, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: hk.npu.gov.ua Полицейские задержали харьковчанина, который скрывался от суда за убийство таксиста в 2014 году

"В декабре 2014 года злоумышленник ехал в автомобиле такси. Во время движения он несколько раз ударил ножом таксиста, который от полученных ранений скончался в больнице. Суд первой инстанции приговорил подозреваемого к 10 годам. Он подал апелляционную жалобу. Однако Харьковский апелляционный суд отменил приговор первой инстанции и назначил ему наказание в 12 лет лишения свободы", - сказано в сообщении.

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Такое решение судей было неожиданным для мужчины, поэтому он решил обжаловать и его. И сбежал, добавили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

Автор: hk.npu.gov.ua В ближайшее время мужчину направят в места лишения свободы для отбывания наказания

"Фигурант подтвердил, что о решении суда ему известно и отметил, что не должен его выполнять, поскольку в очередной раз оспаривает. О том, что находится в розыске - тоже не знает", - рассказали оперативники.

В ближайшее время мужчину направят в места лишения свободы для отбывания наказания.

Николаевские полицейские в Днепре задержали виновника заказного убийства первомайского бизнесмена. Злоумышленник скрывался от полиции 13 лет. Заказчика и исполнителя убийства задержали еще в декабре 2007-го. Суд вынес им приговор - 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Третий преступник смог убежать.