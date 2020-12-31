В Житомирской области банда зарабатывала на трансляциях пыток и издевательств над людьми. Фото: od.npu.gov.ua

В Житомирской области разоблачили банду, которая зарабатывала на трансляции в сети видеороликов со сценами пыток и издевательств над людьми.

Сегодня, 21 декабря, членам организованной группы сообщено о подозрении, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"По данным следствия, в августе 2018 ранее судимый житель Бердичева создал и возглавил организованную группу, включив в ее состав бывшую жену, специалиста в области информационных технологий и двух человек, которые не имели постоянного источника дохода и вели аморальный образ жизни. Снял отдельную квартиру, приобрел видеооборудование, разработал "сценарий" видеороликов. Интернет-пользователи по соответствующим расценкам могли заказать выполнение тех или иных насильственных действий (удары руками, кнутом, поражения током, огнем и т.п) ", - рассказали в прокуратуре.

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В целом, в течение августа 2018 - мая 2020 годов организованной группой изготовлено и распространено через Yotube-канал 27 видеофайлов, которые содержат пропаганду культа насилия и жесткости. Задержанным грозит до 5 лет тюрьмы. Следствие по делу продолжается.

В селе Вольнянского района Запорожской области полиция задержала группу людей, которые убивали и пытали животных, а также снимали порноролики с их участием и публиковали в соцсети. Возглавлял группу 52-летний мужчина. В нее входила также его жена и 24-летняя женщина. Живодеры снимали порноролики обездвиженными животными.