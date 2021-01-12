Банда с руководителями из России похищала людей и вымогала деньги

В Одессе и Киеве задержали членов банды. Фото: Национальная полиция

Участников транснациональной преступной организации задержали в Одессе и Киеве.

Во время спецоперации задержали лидеров и 9 участников этнической банды, сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Задержанные требовали деньги и похищали людей. Требовали от 20 тыс. грн до $800 тыс.

"Уголовные преступления совершались под руководством двух "воров в законе", которые находятся на территории РФ, и сопровождались физическим насилием. У преступной организации было два обособленных подразделения - в Киеве и Одессе. Работали они как на территории этих областей, так и в других регионах", - говорится в сообщении.

В состав преступной группы входило 12 человек. Правоохранители задержали лидера преступной организации и 4 ее участников. Они находятся под стражей. Еще 4 человека принудительно выдворили за пределы Украины за нарушение норм миграционного законодательства.

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У преступников изъяли оружие, боеприпасы, ножи, расписки, печати, флэш-накопители, деньги, автомобили и другие вещи.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие продолжается.

В Днепропетровской области преступники 16 лет насиловали, развращали детей и распространяли в интернете детскую порнографию. Среди них были 3 женщины, которые сделали жертвами собственных детей, сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.