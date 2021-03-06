Бабушка оставила 5-летнего внука в маршрутке

В Запорожье бабушка забыла внука в транспорте. Фото: Facebook

В Запорожье бабушка забыла своего 5-летнего внука в маршрутке.

Мальчика обнаружил водитель маршрутного такси. Об этом сообщает Нацполиция области.

"Водитель сообщил, что на конечной остановке в салоне автобуса заметил малолетнего ребенка.

Мальчик о себе ничего не мог рассказать", - отметили правоохранители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина бросила 4-летнюю дочь и забыла, на кого ее оставила

Почти в это же время в отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением об исчезновении ее малолетнего внука.

Она сообщила, что несколько минут назад она вышла на остановке и через некоторое время поняла, что ее внук остался в автобусе.

Найденную ребенка вернули бабушке.

Пропавшего мальчика вернули бабушке благодаря неравнодушному водителю. Фото: Нацполиция

32-летняя львовянка, с явными признаками алкогольного опьянения, поставила на "ноги" весь Львов. Женщина сообщила, что забыла в трамвае 6-летнего ребенка. В полицию обратилась, по ее словам, почти через час после исчезновения дочери.