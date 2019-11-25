Автомобиль главы суда столкнулся с маршруткой, много пострадавших

Председатель Прилуцкого горрайонного суда Александр Ильченко попал в аварию. Фото: brovary.net

В Броварах произошло столкновение маршрутки и легковушки, в которой ехал председатель Прилуцкого горрайонного суда Черниговской области Александр Ильченко.

В результате аварии пострадали шесть человек. ДТП произошло на выезде на трассу "Киев - Сумы" еще в субботу, 23 ноября, однако известно о нем стало 25 ноября. Об этом сообщает "Трибуна-Бровары".

Водитель маршрутки получил легкие травмы, а вот три пассажира - переломы различной тяжести. В легковушке - двое пострадавших, так же с переломами, один из них - судья.

Как отмечается, в легковом автомобиле "Ниссан" ехал председатель Прилуцкого горрайонного суда Черниговской области Александр Ильченко. Это подтвердили и в аппарате суда, отметив, что их руководитель получил травмы и сейчас находится в тяжелом состоянии.

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В Броварском отделе полиции отметили, что виновник аварии - водитель маршрутки.

Укравтодор пересмотрит аварийность перекрестка в селе Чабаны под Киевом, на котором произошло ДТП с участием детского омбудсмена Николая Кулебы. За полгода на месте инцидента должны сделать развязку.