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воскресенье, 06 октября 2019 21:14

Автогонки в Черкассах. Автомобиль влетел в толпу зрителей

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Автогонки в Черкассах. Автомобиль влетел в толпу зрителей
В Черкассах автомобильные гонки закончились трагедией. Фото: 18000.com.ua

В Черкассах во время автомобильных гонок Timeattac один из участников не справился с управлением и въехал в зрителей, стоявших на обочине.

Тяжелые травмы получил 31-летний мужчина. Его госпитализировали, сообщает местное издание "Обо всем".

Решение о проведении мероприятия городской совет принял без согласования с патрульной полицией.

Видео инцидента выложили свидетели происшествия.

В городе Крайова в Румынии во время авторалли гоночный автомобиль вылетел с трассы и въехал в толпу зрителей, в результате чего 6 человек пострадали, в том числе 2 детей.

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