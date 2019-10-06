Автогонки в Черкассах. Автомобиль влетел в толпу зрителей

В Черкассах во время автомобильных гонок Timeattac один из участников не справился с управлением и въехал в зрителей, стоявших на обочине.
Тяжелые травмы получил 31-летний мужчина. Его госпитализировали, сообщает местное издание "Обо всем".
Решение о проведении мероприятия городской совет принял без согласования с патрульной полицией.
Видео инцидента выложили свидетели происшествия.
В городе Крайова в Румынии во время авторалли гоночный автомобиль вылетел с трассы и въехал в толпу зрителей, в результате чего 6 человек пострадали, в том числе 2 детей.
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