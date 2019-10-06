Автогонки в Черкассах. Автомобиль влетел в толпу зрителей

В Черкассах автомобильные гонки закончились трагедией. Фото: 18000.com.ua

В Черкассах во время автомобильных гонок Timeattac один из участников не справился с управлением и въехал в зрителей, стоявших на обочине.

Тяжелые травмы получил 31-летний мужчина. Его госпитализировали, сообщает местное издание "Обо всем".

Решение о проведении мероприятия городской совет принял без согласования с патрульной полицией.

Видео инцидента выложили свидетели происшествия.

В городе Крайова в Румынии во время авторалли гоночный автомобиль вылетел с трассы и въехал в толпу зрителей, в результате чего 6 человек пострадали, в том числе 2 детей.