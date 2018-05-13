Автобус с украинскими детьми попал в ДТП в Беларуси - есть погибший

Фото: ГАИ

Автобус с детьми из украинской команды по футболу попал в ДТП в Каменецком районе Беларуси.

Один ребенок погиб, шестеро получили тяжелые травмы, сообщает Министерство здравоохранения Беларуси.

"Юные украинские футболисты пострадали в аварии под Каменцом. Бригады белорусских врачей из Минска и Бреста выехали сегодня утром в Каменецкий район для оказания помощи детям, пострадавшим в аварии на трассе "Каменец-Шерешево-Свислочь". По предварительным данным, в аварии пострадали дети из украинской команды по футболу. Один ребенок погиб, еще шестеро ребят с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую центральную районную больницу. У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении ведомства.

Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко взял ситуацию под личный контроль. На место аварии прибыл украинский консул.

"Лучшие врачи Беларуси и все необходимые материально-технические ресурсы задействованы для оказания помощи пострадавшим в аварии детям", - сказал он.

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В Брест выехал первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич. Сегодня часть пострадавших детей переведут в Брестскую областную больницу.

Авария произошла 13 мая, около 7 часов.

"По предварительной информации: водитель (1976 г.р., гражданин Украины) управляя автомобилем марки "Рено Мастер", совершил попутное столкновение с погрузчиком "Амкодор" под управлением 48-летнего местного жителя. В результате столкновения погиб ребенок-пассажир (2005 г.р., гражданин Украины), который находился на переднем пассажирском сидении", - сообщили в ГАИ.

Утром 11 мая в Бахмаче районе Черниговской области произошла авария. В ней погибли три человека, в том числе один ребенок, сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области. Водитель с женой погибли на месте, их тела спасатели вырезали из машины с помощью спецтехники. В ходе осмотра автомобиля в салоне обнаружили тело их годовалого ребенка.