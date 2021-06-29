Авто снесло людей на переходе - шокирующее видео

В Виннице водитель сбил супругов на пешеходном переходе. Фото: tva.ua

В Виннице мужчина и женщина получили тяжелые травмы в результате аварии на нерегулируемом пешеходном переходе.

Авария произошла 28 июня около 11:30 на улице Батожской, говорится в сюжете ТСН.Ранок.

"По предварительной информации следствия, 32-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz допустил на двух пешеходов. Во время наезда 50-летний мужчина и его 46-летняя жена переходили проезжую часть дороги по разметке нерегулируемого пешеходного перехода", - сообщили в ГУ национальной полиции в Винницкой области.

Момент ДТП зафиксировала уличная камера видеонаблюдения. Когда супруги переходили оживленную дорогу, на середине полосы движения на них, не снижая скорости, налетел белый легковой автомобиль. От удара супругов подбросило и перевернуло в воздухе, отбросило на трамвайные пути. Женщина пыталась встать, но потом, видимо, потеряла сознание. Водитель проехал еще несколько десятков метров.

Супруги в тяжелом состоянии госпитализировали. У обоих - черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы.

"Основной диагноз черепно-мозговая травма, плюс переломы. Я знаю случаи, когда люди умирали при такой ситуации. Они живы, будут жить, они возобновятся", - сообщил дежурный врач больницы скорой медицинской помощи Александр Шамов.

Свидетели ДТП и работники окружающих офисов говорят, что этот участок дороги опасен. Здесь промзона, но трафик очень живой - ездят трамваи и машины, которые обходят пробки на центральных дорогах. А пешеходным переходом Постоянного идут люди - через дорогу находится большой строительный гипермаркет.

Переход не только нерегулируемый, но и не имеет четкой разметки. Со времени "зебра" стерлась. О наличии перехода сообщают только дорожные знаки.

Как сообщили в полиции, водитель был трезв - он прошел признание на месте происшествия. Рассказал правоохранителям, что пешеходов просто не видел, отвлекся в этот момент.

По факту ДТП в полиции открыли уголовное производство. Мужчину не задержали. Автомобиль поместили на штрафплощадку.

Санкция статьи за нарушение правил дорожного движения, при котором пострадавшие получили телесные повреждения средней тяжести, предусматривает наказание в виде штрафа от 3400 до 8500 грн, или двух лет исправительных работ, или пи года аресты, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права вождения.

Утром 26 июня на западе Турции произошло ДТП с автобусом, в котором ехали украинские туристы.

В результате пострадали пять граждан Украины. Их госпитализировали. Авария произошла в районе Секе провинции Айдын.