Автобус с украинскими туристами попал в ДТП: много пострадавших

Утром 26 июня на западе Турции произошло ДТП с автобусом, в котором ехали украинские туристы.

В результате пострадали пять граждан Украины. Их госпитализировали, пишет Ege Haber.

Фото: egehaber.com

Авария произошла в районе Секе провинции Айдын. Водитель - 52-летний местный житель. Автобус выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль. По предварительной информации, водитель уснул за рулем.

"В ДТП пострадали девять человек, в том числе, водители транспортных средств, который столкнулся, один пассажир и пять туристов", - говорится в материале.

Всех пострадавших доставили в местную больницу.

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Среди пассажиров автобуса были 11 украинских туристов, сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

"Посольство Украины в Турции поддерживает связь с турецкими правоохранителями и туроператором. По предварительной версии, причиной ДТП стала ошибка водителя", - рассказал Николенко для "РБК-Украина".

Отмечается, что пять украинцев получили незначительные травмы. Им сразу оказали медицинскую помощь. В тот же день их выписали из больницы. Страховая компания покрыла расходы на лечение.

В смертельном ДТП в Португалии погибли 22-летний житель Черновцов и его 18-летняя невеста. Предварительно известно, что автомобили ехали в разных направлениях, но водитель одного из них не справился с управлением.