Авто с людьми влетело в пруд. Все погибли

В с. Шукайвода Христиновского района в Черкасской области автомобиль с пассажирами влетел в пруд и перевернулся. В результате погибли мужчины 36, 45 и 46 лет.

Автор: facebook.com/groups/emd.ck.ua В Черкасской области авто влетело в пруд. Погибли трое мужчин

Транспортное происшествие случилось поздно вечером 17 апреля на ул. Мичурина, сообщили в Областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР.

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"На линию 103 сообщение о ДТП поступило в 21.56. На место происшествия прибыли две бригады "скорой", однако пострадавших не удалось спасти", - сказано в сообщении.

Все обстоятельства аварии устанавливает полиция.

В Червонограде на Львовщине 69-летний водитель на "Жигулях" сбил 48-летнего пешехода и слетел в реку Соколия. Сам погиб, его 70-летний пассажир и пострадавший пешеход - в больнице.