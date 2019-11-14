Авто перевернулось 15 раз: видео жуткого ЧП на гонках

Юлия Гриценко попала в аварию во время финала чемпионата Украины по автомобильному кроссу и соревнований по кантри-кроссу на Харьковщине. Фото - patrioty.org.ua

В Черкасской Лозовой Дергачевского района на Харьковщине во время финала чемпионата Украины по автомобильному кроссу и соревнований по кантри-кроссу случилась авария.

Во время заезда водитель авто Honda Civic не справилась с управлением, машина перевернулась 15 раз. Видео ДТП очевидцы опубликовали в социальных сетях.

За рулем авто была Юлия Гриценко, которую после аварии сразу госпитализировали. Она получила несколько ударов, однако сейчас его здоровью ничего не угрожает. После аварии гонки остановили.

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Для Гриценко подобные гонки были первыми в карьере. Она удачно начала соревнования, но на самом сложном участке трассы девушка не смогла справиться с управлением. По словам Гриценко, авто начало скользить, и после удара о бруствер перевернулось. Девушка заявила, что в скором времени планирует вновь начать тренироваться для участия в следующих соревнованиях.

В Черкассах во время автогонок один из участников соревнований не справился с управлением и въехал в толпу зрителей. Пострадал 32-летний Андрей Кихтенко. От удара мужчина подлетел в воздух и несколько раз перевернулся.