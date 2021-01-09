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суббота, 09 января 2021 14:55

Авиакатастрофа в Индонезии: были ли на борту украинцы

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Авиакатастрофа в Индонезии: были ли на борту украинцы
Продолжается спасательно-поисковая операция. Фото: Reuters

Посольство Украины в Индонезии проверяет, были ли украинцы среди пассажиров самолета местных авиалиний рейса SJ182, который разбился 9 января, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко в Twitter.

"По информации индонезийских властей, вблизи Джакарты потеряна связь с самолетом местных авиалиний рейса №SJ182. Продолжаются поисковые работы. Посольство Украины в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров", - написал Николенко.

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9 января пассажирский Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air потерял связь с диспетчерами после вылета из столицы Индонезии Джакарты.

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