Авиакатастрофа Ан-26: следствие воссоздало полную картину трагедии

Следствие воссоздало полную картину и установило причины авиакатастрофы самолета Ан-26Ш в Чугуеве Харьковской области.

Основная причина трагедии - разрешение на взлеты конвейерным способом. Об этом рассказал начальник следственного отдела Государственного бюро расследований Украины Вадим Приймачок.

Автор: hups.mil.gov.ua На Харьковщине разбился военный самолет Ан-26. С 27 присутствующих на борту выжил только один

"Меньше восьми месяцев понадобилось следственной группе ГБР для того, чтобы разобраться с обстоятельствами трагедии. Основной ее причиной является незаконное разрешение руководителем полетов на аэродроме "Чугуев" на взлеты самолета в конвейерный способ. Такие разрешения были в течение последних четырех полетов перед трагедией. Это привело к тому, что поломка системы ПРТ-24, которая свидетельствовала о некорректной работе левого двигателя, была обнаружена во время захода на последний взлет. Так как был конвейер, поломка не могла быть обнаружена экипажем своевременно", - сказал Приймачок.

Он добавил, что самолет с этой поломкой взлетел, но руководители полетов не дали практической помощи экипажу для безопасной посадки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Катастрофа Ан-26: уволенный руководитель университета хочет восстановиться в должности

Среди других причин трагедии - незаконное допущение к полетам в составе экипажа курсантов, которые не завершили соответствующую программу подготовки; выдача документов, которые позволяли упражнения, не предусмотренные руководством летной эксплуатации самолетов Ан-26; систематическая организация полетов с большим, чем разрешено, количеством курсантов на борту; разрешения на полеты в ночное время без необходимой квалификации командира экипажа.

"Вследствие того, что экипаж был недостаточно подготовленным к полетам ночью, при отсутствии помощи со стороны руководства, произошло падение с последующими трагическими последствиями. Имели место постоянные смешивания членов экипажа-курсантов и постоянные превышения количества курсантов на борту самолета. В нашем случае, что касается 25 сентября, на борту самолета вместо определенных нормативами 10 курсантов-штурманов в салоне находились 20, то есть вдвое больше", - объяснил Приймачок.

Он добавил, что к выполнению полетов был допущен командир экипажа, который не возобновлял навыков полетов ночью в течение более 11 месяцев, поэтому в ту ночь из-за этого он не справился с ситуацией. Также в эту ночь к выполнению полетов были допущены два курсанта-летчика четвертого курса, которые не имели права выполнять указанные обязанности, поскольку были только на стадии прохождения соответствующей программы обучения и ее не завершили.

В прошлом году 25 сентября в 20:45 вблизи г. Чугуев на расстоянии около 2 км от военного аэропорта упал самолет Ан-26 ВСУ воинской части А 4104 с последующим возгоранием. На борту были 27 курсантов и офицеров Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба. Выжил один.