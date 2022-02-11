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пятница, 11 февраля 2022 08:06

Авария с кортежем Ярославского: полиция проводит обыски
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Правоохранители проводят обыски по делу смертельной аварии с кортежем олигарха Александра Ярославского
Фото: Полиция Харьковской области
Следователи полиции Харьковщины открыли уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины
Полицейские изъяли информацию из камер видеонаблюдения

Правоохранители проводят обыски по делу смертельной аварии с участием кортежа олигарха Александра Ярославского.

Следователи полиции Харьковщины открыли уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины, сообщает Полиция Харьковской области.

"В ходе досудебного расследования проводятся санкционированные судом обыски в гостинице и по месту жительства харьковского бизнесмена и адреса проживания лица, которое обратилось в полицию с информацией о своей причастности к указанному ДТП", - говорится в сообщении.

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Полицейские изъяли информацию из камер видеонаблюдения, подтвердили использование автомобиля Mersedes. Устанавливают причастность других людей к аварии.

Алексадр Ярославский – бывший совладелец УкрСиббанка и экспрезидент харьковского футбольного клуба "Металлист". Владеет сетью ТРЦ "Караван", гостиницей Kharkiv Palace.

По версии Forbes, девятый из самых богатых людей в Украине. Его состояние оценивается в $820 млн.

9 февраля на трассе Чугуев – Мартовый кортеж Ярославского сбил насмерть человека. На месте происшествия автомобили не остановились.

10 февраля Ярославский вместе с тестем вылетел из Украины в Великобританию.

В полиции заявили, что вызывают бизнесмена на допрос в качестве возможного свидетеля аварии. В компании Ярославского утверждают, что за рулем находился водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании.

На утро после ДТП водитель признался, что якобы был за рулем автомобиля, насмерть сбившего пешехода. Думал, что "было столкновение с животным". Ему вручили подозрение.

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11
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