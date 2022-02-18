Апелляционный суд оправдал патрульных из Львова, приговоренных к восьми годам тюрьмы

Тернопольский апелляционный суд закрыл дело в отношении шести патрульных полицейских из Львова, ранее осужденных за превышение служебных полномочий.

Решение было вынесено сегодня, 18 февраля, сообщил заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

Автор: t.me/mvs_ukraine Тернопольский апелляционный суд оправдал шестерых патрульных из Львова, обвиняемых в смерти 22-летнего мужчины

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"Тернопольский апелляционный суд закрыл дело в отношении наших ребят и оправдал их. Сегодня я хочу поблагодарить судей, которые независимо и объективно рассмотрели дело и вынесли сложное решение. Сегодня я хочу поблагодарить адвокатов, которые боролись с нами до конца, профессионально и преданно. Сегодня я хочу поблагодарить общественность, которая была с нами все это время. Сегодня я хочу поблагодарить каждого полицейского, всю нашу семью, кто боролся и поддерживал до конца", – написал Алексей Белошицкий.

Добавил, что победа за справедливостью и правдой. Решение апелляционного суда – официальное признание несправедливости и незаконности того, что происходило на суде первой инстанции.

Во Львове шесть патрульных подразделения тактико-оперативного реагирования получили по восемь лет тюрьмы. Их признали виновными в превышении служебных полномочий, совершенном группой лиц. Такое решение 3 августа 2021 года принял Галицкий райсуд Львова. По данным следствия, 9 февраля 2018 года полицейские во время рейда проверяли посетителей заведения игровых автоматов. У 22-летнего клиента салона был обнаружен пакет с неизвестным веществом. Тот его проглотил и пытался скрыться. Патрульные заставляли мужчину выплюнуть пакет, но он потерял сознание. Пока приехали медики, он скончался. Экспертиза показала, мужчина сглотнула наркотики.