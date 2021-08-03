Шестерым патрульным дали по восемь лет тюрьмы

Во Львове по 8 лет заключения получили шесть патрульных. Их признали виновными в превышении служебных полномочий, совершенном группой лиц. Фото: npu.gov.ua

Во Львове шесть патрульных подразделения тактико-оперативного реагирования получили по восемь лет тюрьмы.

Их признали виновными в превышении служебных полномочий, совершенном группой лиц. Такое решение сегодня, 3 августа, принял Галицкий райсуд Львова.

Отмечают, что 9 февраля 2018 года полицейские во время рейда проверяли посетителей заведения игровых автоматов. У 22-летнего клиента салона обнаружили пакет с неизвестным веществом. Тот его проглотил и пытался убежать. Патрульные заставляли мужчину выплюнуть пакет, но он потерял сознание. Пока приехали медики, он умер. Экспертиза показала, мужчина проглотил наркотики.

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Также полицейских лишили звания лейтенант полиции и запретили им занимать должности в государственных структурах в течение трех лет, по решению суда. Еще они должны выплатить 48 тыс. грн за проведение криминалистической экспертизы.

А моральный ущерб родственникам погибшего должно возместить государство. Это 4 млн грн, по решению суда.

Адвокаты патрульных готовят апелляции.

В Сумах приговорили к трем годам лишения свободы бывшего инспектора патрульной полиции. Такое решение вынес Заречный районный суд города. Она превысила служебные полномочия, применив к мужчине навеселе насилие.