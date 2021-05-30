Аномальные осадки: в Симферополе городские улицы превратились в реки

Осадков ожидают и в понедельник. Фото: pravda.com.ua

В оккупированном Симферополе обильные дожди затопили городские улицы. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды.

Об этом сообщает РИА Новости.

За сутки выпало больше месячной нормы осадков. Из-за этого парализована работа транспорта. В салонах троллейбусов и автобусов "стоит" вода. Подтоплен торговый центр, территория железнодорожного вокзала и несколько районов.

Несмотря на это синоптики предупреждают, что в воскресенье, 30 мая, погода может ухудшиться. Ожидаются сильные ливни, град и ветер. Осадков не избежать и в понедельник.

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Запорожская, Днепропетровская и Донецкая области частично обесточены. Все из-за мощных порывов ветра и грозы.