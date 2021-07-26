Алкоголь и наркотики: в Киеве отличились сразу два маршрутчика

В Киеве инспекторы остановили два маршрутных такси, водители которых находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции города.

Фото: Патрульная полиция Киева

Первый инцидент произошел на ул. Стройиндустрии. Инспекторы проверили автобус "Стрый-Авто". Во время общения с водителем обнаружили у него явные признаки наркотического опьянения. От освидетельствования водитель отказался.

"Другого нарушителя патрульные остановили на ул. Маршала Малиновского. Водитель автобуса "Богдан" перевозил пассажиров с признаками алкогольного опьянения. От проверки алкотестером мужчина тоже отказался", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обоих маршрутчиков отстранили от управления. На них составили административные протоколы. О событиях проинформировали перевозчика.

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Патрульные столицы поймали пьяного маршрутчика, который двигался по ул. Стеценко с нарушением ПДД. С дрожащими руками он ехал за пассажирами.