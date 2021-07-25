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воскресенье, 25 июля 2021 19:11

Во время движения загорелась маршрутка с пассажирами

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Во время движения загорелась маршрутка с пассажирами
Маршрутка с пассажирами внутри загорелась. Фото: slovoidilo.ua

В Бердянске Запорожской области автобус, следовавший по 17-му маршруту, загорелся на ходу.

В результате никто не пострадал. Об этом сообщает местный информационный портал pro.berdyansk.biz.

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Инцидент произошел сегодня, 25 июля, по проспекту Западном в районе Вечного огня.

Сотрудники полиции и Госслужба по чрезвычайным ситуациям устанавливают причины возгорания.

Во вторник, 13 июля, на Бориспольской трассе под Киевом произошла масштабная авария с участием трех грузовиков. Авария парализовала движение транспорта.

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Дата
25
июля

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