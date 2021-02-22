Агрессивный сожитель выгнал женщину на мороз без куртки

В Одесской области пьяный 30-летний мужчина вытолкнул в мороз на улицу свою сожительницу.

Когда полицейские приехали на вызов, тоже пострадали от обидчика, сообщили в пресс-службе областной полиции.

Фото: od.npu.gov.ua

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"37-летняя женщину пьяный сожитель обругал и вытолкал на мороз, не дав даже надеть верхней одежды. Как только полицейские приехали на место и подошли с потерпевшей к двери их с мужем дома, как тот, открыв дверь и увидев, кто перед ним стоит, внезапно ударил сотрудника полиции в лицо, повредив глаз", - говорится в сообщении.

Полицейскому оказали помощь врачи, он на амбулаторном лечении.

Дебошира задержали. Теперь ему грозит штраф или общественные работы.

В Херсоне мужчина выгнал на улицу мать. Мужчина сменил на дверях замки, и теперь женщина не может попасть в квартиру.