Агрессивный сожитель выгнал женщину на мороз без куртки

В Одесской области пьяный 30-летний мужчина вытолкнул в мороз на улицу свою сожительницу.
Когда полицейские приехали на вызов, тоже пострадали от обидчика, сообщили в пресс-службе областной полиции.
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"37-летняя женщину пьяный сожитель обругал и вытолкал на мороз, не дав даже надеть верхней одежды. Как только полицейские приехали на место и подошли с потерпевшей к двери их с мужем дома, как тот, открыв дверь и увидев, кто перед ним стоит, внезапно ударил сотрудника полиции в лицо, повредив глаз", - говорится в сообщении.
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