Не хотел с ней жить: мужчина выгнал на улицу 81-летнюю мать

В Херсоне мужчина выгнал на улицу мать.

Мужчина сменил на дверях замки, и теперь женщина не может попасть в квартиру, сообщили пресс-службе полиции Херсонской области.

"Мужчина рассказал, что квартира принадлежит ему, и он проживает там со своей семьей. А мать якобы постоянно теряет ключи, поэтому он был вынужден сменить замки. Затем мужчина сказал, что вообще не хочет больше проживать с матерью", - говорится в сообщении .

Фото: hr.npu.gov.ua

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Полицейские выяснили, что у женщины не было надлежащих условий проживания. Она спала на матрасе, который был постелен на полу у окна, ведь комната завалена инструментами.

Женщину поместили в Кризисный центр для пострадавших от домашнего насилия. Там ей оказывают необходимую помощь.

В Одессе патрульные и спасатели помогли незрячей 83-летней женщине, которая несколько дней была замкнута в собственной квартире. Чтобы попасть к женщине, пришлось срезать спецтехникой замок.