Африканец пытался пробиться через украинскую границу

Гражданин Марокко хотел пробиться в Евросоюз. Фото: ГПСУ

На Закарпатье пограничники задержали гражданина Марокко, который пытался прорваться через украинскую границу в Евросоюз.

Ночью нарушителя обнаружили на пункте пропуска "Ужгород" пограничники Чопского отряда, сообщает в пресс-служба ГПСУ.

Мужчина выдавал себя за пассажира автобуса международного сообщения, который следовал на выезд из Украины.

"Во время проверки паспортных документов охранниками границы он резко оттолкнул инспектора и обратился к бегству. Мужчина планировал незаконно пересечь границу и, прячась за различными зданиями, пробирался за пределы пункта пропуска. Дежурными силами он был задержан", - говорится в сообщении.

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Марокканца арестовали. Оказалось, что на днях его уже задерживали пограничники за нарушение правил пребывания на территории Украины и нарушение пограничного режима.

Иностранца поместили в пограничное подразделение. Будет отвечать за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.

Украинские пограничники совместно со словацкими коллегами задержали 12 нелегальных мигрантов. Задержанные назвались гражданами Вьетнама, однако никаких документов при себе не имели.