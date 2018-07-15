Украинские пограничники со стрельбой задержали нелегалов

На границе задержали нелегалов, которые пытались попасть в Украину. Фото: ГНС Украины

В Закарпатской области пограничники со стрельбой задержали группу нелегалов.

Инцидент произошел в ночь на 14 июля, нарушителями оказались трое граждан Вьетнама, которые не имели при себе никаких документов, и украинец, который помогал иностранцам. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в регионе.

"Чтобы помешать незаконному пересечению госграницы, на угрожающем направлении пограничники выставили дополнительные наряды и привлекли резервы. Впоследствии, на участке отдела "Гута" правоохранители заметили неизвестных, которые двигались в сторону границы. Пограничном наряда пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов вверх, чтобы остановить правонарушителей", - сказано в сообщении.

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Нарушителей доставили в спецпомещение "Оноковцы". Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и устанавливают личности задержанных. Иностранцам грозит ответственность по факту незаконного пересечения или попытки незаконного пересечения государственной границы, украинцу за незаконную переправку лиц через государственную границу.

В Беларуси на международном автодорожном пункте пропуска "Новая Гута" образовалась очередь на въезд в Украину. Стоят автобусы с клиентами туристических фирм.