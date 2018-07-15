Украинские пограничники со стрельбой задержали нелегалов

 
Ексклюзивы
1/5
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 288
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 540
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
1 Просмотров: 846
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3483
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
1 Просмотров: 711
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 8145
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
2 Просмотров: 1503
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Просмотров: 621
Гнап о коррупции: "Система оправилась и ушла в контрнаступление"
Гнап о коррупции: "Система оправилась и ушла в контрнаступление"
1 Просмотров: 1143
Затронет ли Украину фондовый кризис
Затронет ли Украину фондовый кризис
Просмотров: 3312
Фото
Все фото
4
4
4
4
6
Сгорел ромский детский сад
Сгорел ромский детский сад
В ДТП погиб ребенок
В ДТП погиб ребенок
Мотоциклист попал в смертельную аварию
Мотоциклист попал в смертельную аварию
Рэкетиры вымогали у мужчины деньги за его же авто
Рэкетиры вымогали у мужчины деньги за его же авто
Имел по 20 тыс. грн за день: задержали взяточника из Одесской таможни
Имел по 20 тыс. грн за день: задержали взяточника из Одесской таможни
Видео
Все видео
Семикратный чемпион мира по велоспорту сломал позвоночник во время соревнований
Семикратный чемпион мира по велоспорту сломал позвоночник во время соревнований
Соседка услышала крики: иностранец взял в заложники женщину
Соседка услышала крики: иностранец взял в заложники женщину
"Могло быть горе" - более тонны раскаленного шлака разлилось на улице
"Могло быть горе" - более тонны раскаленного шлака разлилось на улице
Пожар на мясокомбинате было видно с противоположного берега Днепра
Пожар на мясокомбинате было видно с противоположного берега Днепра
Появилось видео аварийной посадки в аэропорту "Борисполь"
Появилось видео аварийной посадки в аэропорту "Борисполь"
Интервью
1/5
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
1 Просмотров: 729
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3051
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 24517
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1350
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1305
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
15 июля 2018
1 Просмотров: 540
Кепки баби Пріськи
Мою сусідку по дачі на Волині звуть баба Пріська. Свого чоловіка Трохима вона поховала три роки тому. Після чого закрилася в собі. І тепер, здається, ...
воскресенье, 15 июля 2018 12:35

Украинские пограничники со стрельбой задержали нелегалов

  Комментировать

  На границе задержали нелегалов, которые пытались попасть в Украину. Фото: ГНС Украины
На границе задержали нелегалов, которые пытались попасть в Украину. Фото: ГНС Украины

В Закарпатской области пограничники со стрельбой задержали группу нелегалов.

Инцидент произошел в ночь на 14 июля, нарушителями оказались трое граждан Вьетнама, которые не имели при себе никаких документов, и украинец, который помогал иностранцам. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в регионе.

"Чтобы помешать незаконному пересечению госграницы, на угрожающем направлении пограничники выставили дополнительные наряды и привлекли резервы. Впоследствии, на участке отдела "Гута" правоохранители заметили неизвестных, которые двигались в сторону границы. Пограничном наряда пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов вверх, чтобы остановить правонарушителей", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жителям Хельсинки запретили смотреть на кортеже Путина и Трампа

Нарушителей доставили в спецпомещение "Оноковцы". Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и устанавливают личности задержанных. Иностранцам грозит ответственность по факту незаконного пересечения или попытки незаконного пересечения государственной границы, украинцу за незаконную переправку лиц через государственную границу.

 

В Беларуси на международном автодорожном пункте пропуска "Новая Гута" образовалась очередь на въезд в Украину. Стоят автобусы с клиентами туристических фирм.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинские пограничники со стрельбой задержали нелегалов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июля

Оперный театр в Милане разбомбили с воздуха

От горячей лавы спасались мокрыми шкурами

Самое читаемое
Горячие болельщицы сборной Хорватии заставляют играть кровь в жилах
Горячие болельщицы сборной Хорватии заставляют играть кровь в жилах
15
 Просмотров: 23301
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
17
 Просмотров: 20803
Утомленные люди, &quot;кравчучки&quot; и избиты окна - показали колорит привокзальной площади европейского города
Утомленные люди, "кравчучки" и избиты окна - показали колорит привокзальной площади европейского города
23
 2 Просмотров: 17352
Без стразов и шпилек - как выглядели невесты в древности
Без стразов и шпилек - как выглядели невесты в древности
20
 Просмотров: 13197
Порошенко сделал новое кадровое назначение
Порошенко сделал новое кадровое назначение Просмотров: 12529
Больше всего комментируют
17
Як аннексировали Крым
14
Сколько украинцев выступают против русскогого языка как сударственного
8
Хабенский попал в базу "Миротворца"
5
Запуск "Северного потока-2" принесет Украине миллиардные убытки - эксперт
3
Украина лидирует в экспорте незаконной древесины
Голосов: 1266
Голосование Кто выиграет Кубок мира по футболу-2018?
  • 1) Франция
  • 2) Хорватия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua