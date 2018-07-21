На границе со Словакией поймали группу нелегалов

Украинские и словацкие пограничники совместно задержали группу нелегалов. Фото: ГНСУ

Украинские пограничники совместно со словацкими коллегами задержали 12 нелегальных мигрантов.

Задержанные назвались гражданами Вьетнама, однако никаких документов при себе не имели. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Во время несения службы пограничный наряд от отдела " Гута" вчера вечером заметил признаки пребывания людей вблизи госграницы. Дорожка следов указывала на то, что недавно в этом месте прошла группа лиц. Сотрудники Госпогранслужбы сразу начали поисковые действия и сообщили представители пограничной полиции Словакии. чтобы повысить эффективность поиска и не допустить правонарушения, украинские пограничники инициировали совместное с европейскими коллегами патрулирование ", - говорится в сообщении.

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Впоследствии нарушителей удалось задержать.

"Вскоре совместный наряд задержал четверо азиатов. Они как раз двигались в сторону Словакии и попытались пересечь границу. Еще восемь нелегалов словацкие правоохранители остановили неподалеку выявления первой группы путешественников сразу после нарушения", - рассказали пограничники.

Нелегалам грозит ответственность по факту незаконного пересечения или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины. Кроме того, устанавливаются лица, которые могли помогать иностранцам в их незаконном путешествии.

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