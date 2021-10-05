Афера на 6 млн грн в месяц: накрыли мощный мошеннический колл-центр

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В Виннице разоблачили масштабную схему обкрадывания людей через подпольный колл-центр. Его "операторы" назывались работниками службы безопасности банковских учреждений или правоохранительных органов и выманивали у граждан персональные данные карточек.

Нелегальный "бизнес" просуществовал более четырех месяцев, а его ежемесячный оборот превышал 6 млн грн, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

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"Винничанин арендовал в центре города офисное помещение и устроил в нем работу "колл-центра". Для нелегальной деятельности привлек 25 сотрудников - безработных местных жителей. "Операторы" выманивали у граждан их персональные данные. Тех, кто оказался не слишком доверчивым, побудили самостоятельно перевести средства на "резервный" счет. После этого деньги выводили в тень через сеть аффилированных фирм и переводили в наличные", - рассказали в СБУ.

Во время обыска в помещении колл-центра изъяли почти 100 единиц компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования, черновые записи с данными банковских платежных карточек и документацию с доказательствами противоправной деятельности.

Дело расследуют как мошенничество. Продолжается следствие.

Ранее в Виннице разоблачили преступную группу мошенников, которые через нелегальные колл-центры ежедневно выманивали у людей около $20 тыс. Мошенники арендовали в Виннице помещения, обустроили их необходимой оргтехникой. Злоумышленники наняли работников из числа молодежи и научили их, как с помощью определенных схем выманивать деньги у людей.