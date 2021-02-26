Адвокаты Стерненко рассказали о "процессуальной ловушке" и еще одном возможном приговоре

Сергея Стерненка признали виновным по статьям о похищении человека, разбое, совершенному по предварительному сговору группой лиц, и незаконном хранение оружия. Фото: twitter.com/usuprun

Адвокаты Сергея Стерненко не могут обжаловать решение об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Поскольку эту меру нужно оспаривать вместе с приговором. А апелляция на приговор ранее, чем через месяц от 23 февраля, в судебное заседание не зайдет. Об этом адвокаты рассказали во время пресс-конференции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пострадавший был с мешком на голове, но узнал Стерненка и пистолет - адвокат

"Приговор обжалуется в течение 30 дней. Фактически, Сергей в процессуальной ловушке. Меру пресечения избрали вместе с приговором, поэтому обжаловать ее можно только с приговором. В суде ждут, пока все участники процесса не подадут свои апелляционные жалобы. Потом будет 3 дня на оформление и весь этот месяц Сергей будет в СИЗО", - рассказали они.

Также они добавили, что судья Виктор Попревич рассматривает еще одно дело по Стерненко в составе коллегии по другому делу, связанному с наркотиками. Подробностей адвокаты не знают. Но считают, что и там может быть еще один приговор.

Во вторник, 23 февраля, Приморский райсуд Одессы отправил за решетку проукраинского активиста Сергея Стерненко. Речь идет о деле 6-летней давности о похищении депутата Коминтерновского райсовета Одессы Сергея Щербича. Его, по свидетельствам самого же депутата, пытали и требовали сложить мандат. Кроме Стерненко, приговор получил его соратник Руслан Демчук. Их признали виновными в похищении человека, разбое и незаконном обращении с оружием. Но срок ответственности по статье о похищении уже истек. По двум другим статьям обоих посадили на 7 лет и 3 месяца. Прокуратура просила для них по 8 лет.