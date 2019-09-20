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пятница, 20 сентября 2019 19:43

Адвокат столичного "минуера" прокомментировал решение суда

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Адвокат столичного &quot;минуера&quot; прокомментировал решение суда
"Минуера" столичного моста Метро Алексея Белько обвиняют в хулиганстве и ложном сообщении о минировании. Фото - Главком

Защита "минера" Алексея Белько готовиться обжаловать решение Днепровского суда Киева о его содержания под стражей.

Внести залог за арестованного пока никто не предложил, сообщил адвокат Белько Сергей Полищук.

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"Мы не довольны решением суда. Можно было прислушиваться к людям, которые хотели взять Алексея на поруки. Я думаю, что это очень строгая мера пресечения, было много оснований, чтобы применить более мягкую", - сказал Сергей Полищук.

Добавил, что Белько направили в Лукьяновское СИЗО. Однако ранее планировалось доставить его в Центральный военный госпиталь.

"Минеру" столичного моста Метро, ​​бывшему военному Алексею Бельку избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внести 288 тыс. грн залога. Такое решение вынес Днепровский райсуд Киева 20 сентября. В случае внесения залога на него также будут возложены обязанности и применено электронное средство контроля.

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