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вторник, 28 сентября 2021 20:56

"Я просто хотела умереть": девушке, которая застрелила инструктора тира, вынесли приговор

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&quot;Я просто хотела умереть&quot;: девушке, которая застрелила инструктора тира, вынесли приговор
Перед оглашением приговора обвиняемой предоставили последнее слово. Фото: ua.news

Октябрьский райсуд Полтавы объявил приговор Веронике Моториной, которую признали виновной в убийстве инструктора полтавского тира.

Ей назначили 15 лет лишения свободы. По делу допросили всех свидетелей и исследовали материалы дела, состоялись дебаты, сообщает Суспильне.

Во время заседания она попросила прощения у жены погибшего и говорила, что ее довел до депрессии парень, поэтому она случайно вроде бы и ранила инструктора. Свою вину девушка признала, отметив, что сделала два выстрела в мужчину случайно.

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"Я просто хотела умереть, а получилось так, что я, сама того не желая, унесла жизнь вашего мужа. Теперь этот грех навсегда останется в моей душе и на моей совести. Я не знаю, как с этим жить. Мне очень трудно", - сказала Моторина.

В Полтаве в местном тире застрелили 64-летнего инструктора. Инцидент произошел 7 февраля 2020 года. Смертельные ранения работнику тира нанесла 18-летняя посетительница, Вероника Моторина. Она приехала в Полтаву из Днепра 1,5 месяца назад к парню, с которым познакомилась через интернет. Ему рассказывала, что хотела на фронт, научилась метко стрелять, но в военкомате его в армию не взяли. Была эмоционально неуравновешенной и неоднократно проявляла желания "кого-то убить".

Днем 7 февраля пара в очередной раз поссорилась из-за ревности и девушка пошла в тир снимать стресс. Стреляла по мишеням, а затем выпустила 2 пули в инструктора.

Во время последних заседаний прокурор Яна Рощепей сообщила, что вину Моториной доказали, а потому просила для нее 12 лет лишения свободы.

Адвокат обвиняемой Андрей Евдокименко выступал против этого. Какое именно наказание должна получить его подзащитная, не сообщил.

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