"Я бы сыночка обнять хотела" - за смерть 12-летнего парня никого не наказали

Ольга Ярич из села Великая Турья Долинского района Ивано-Франковской области разыскивает свидетелей аварии, в которой погиб ее сын 12-летний Олег.

Авария произошла два года назад 23 мая. Парень готовился к последнему звонку. И поздно вечером возвращался на мотоцикле от парикмахера. Когда заезжал в ворота - его сбил односельчанин за рулем Daewoo Lanos, тогда 20-летний Виталий Крайник. Был пьян - обнаружили 0,99 промилле алкоголя. Но дело так и не дошло до суда. Его хотят закрыть, рассказала Gazeta.ua Ольга Ярич.

Фото: предоставлено Ольгой Ярич

"Дело хотят закрыть. Сказали - до конца мая и все. Потому что нет доказательств, что тот водитель виновен. Еще как только авария произошла - все подтасовывали. Дядя того парня в администрации работает. Сразу был здесь. Тогда на следственном эксперименте нарисовали все так, как будто мой сын сам виноват. А я не могу правды добиться. Там есть деньги, есть связи в прокуратуре, так и тасуют", - рассказывает женщина.

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Говорит, что не хотела пускать сына в тот вечер к парикмахеру. Но он настоял. Хотел быть красивым на последний звонок и день рождения, которое должен был праздновать через шесть дней. Сразу после аварии родители водителя легковушки предлагали семье погибшего 200 тыс. грн через адвоката. Но они отказались.

"Нам никаких денег не надо. Я бы сыночка своего обнять хотела. А здесь даже наказать виновного не могу. Никто не хочет давать показания. Все молчат, словно ничего не видели. В машине тогда еще девушка была. Она сразу убежала. Была еще несовершеннолетняя, так мать не дала разрешение, чтобы ее допрашивали", - добавила женщина.

Gazeta.ua обратилась за комментарием в областное управление полиции. Там сказали отправлять запрос. Ответ нам предоставят в установленные законом сроки.

В Виннице задержали 53-летнего водителя грузовика МАЗ, под колесами которого погиб 10-летний мальчик. Известно, что он ехал на электросамокате со сверстником. Тот не пострадал. Водитель освидетельствован в медицинском учреждении, он трезв. Также у него отобрали образцы крови для проведения экспертизы на состояние опьянения. Назначен ряд экспертиз, после проведения которых будет установлена ​​окончательная причина аварии.