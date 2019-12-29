9-летнего парня убийца более 30 раз ударил ножом

3 декабря прошло 6 месяцев со дня гибели 5-летнего Кирилла Тлявова из Переяслав-Хмельницкого Киевской области. Мальчик умер в больнице от огнестрельного ранения в голову. Пулю получил 31 мая, когда играл с братом возле своего двора.
Смертельный выстрел в Кирилла совершил работник патрульной полиции 31-летний Иван Приходько. Он вместе с коллегой 42-летним Владимиром Петровцом, его сыном 16-летним Станиславом и товарищем Дмитрием Кривошеем, 26 лет, в день трагедии стреляли по жестяных банках во дворе. Оружие до сих пор не нашли.
В начале ноября дело переквалифицировали с "умышленного убийства" на "убийство, совершенное по неосторожности". За это предусмотрено вместо 15 - до 5 лет ограничения или лишения свободы.
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Также Приходько вместе с другими фигурантами дела обвиняют в хулиганстве и незаконном обращении с оружием. За это их могут посадить на 7 лет.
10 декабря в Раздельнянском районном суде Одесской области начали судить 22-летнего Николая Тарасова, подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из села Ивановка. Девочка исчезла Днем 13 июня по дороге в школу. Ее искали более полутысячи человек. Тело нашли за 6 дней в выгребной яме туалета во дворе местных предприниматели Тарасовых. Николай в содеянном сознался. Говорил, что заманил во двор и хотел изнасиловать девушку. Когда начала сопротивляться - придушил, а потом проткнул сонную артерию. Тело спрятал.
Но уже на первом судебном заседании Николай Тарасов заявил, что своей вины он не признает. И что это полицейские силой заставили его признаться в убийстве.
Полгода назад в озере Вырлица в Дарницком районе Киева рыбалка нашел тело 9-летнего Захара Черевко. Имел более 30 колото-резаных ран и черепно-мозговую травму. Мальчик исчез 22 июня. Около восьми вечера пошел гулять и не вернулся.
По подозрению в убийстве задержали киевлянина 30-летнего Ярослава Богдана. Он - брат сожителя матери мальчика. Признался, что заманил Захара к озеру. Со спины начал бить его ножом в шею и туловище. Несколько раз стукнул молотком по голове. Затем привязал к ногам камни и сбросил в воду. Следствие по делу продолжается.
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13 дней разыскивали 13-летнюю Инну Дубик из села Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской области. Исчезла 23 июня по пути из магазина. Ее изнасиловали и задушили. Родители об исчезновении девушки сообщили только через 6 дней. Не сразу заметили отсутствие дочери, потому что выпивали.
Тело школьницы нашли в зарослях на краю села 5 июля. В тот же день задержали подозреваемого в убийстве. Ему 24 года, родом из Сумской области. В селе жил недавно. Имеет прозвище "Дымок". Пас овец у местного фермера. С Инной был знаком. Он и указал, где спрятал тело. Следователям объяснил: когда остался с девушкой наедине, решил ее изнасиловать. Чтобы никому не рассказала - задушил.
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Два места продолжается следствие по делу о загадочной гибели в Прилуках на Черниговщине 14-летнего Дениса Чаленко. 29 октября его нашли мертвым на железнодорожных путях. Имел проломанный череп и многочисленные гематомы на теле. Родители сразу заявили, что их сына убили, но в полиции дело расследовали как несчастный случай. Горожане устроили пикет под местной полицией. После огласки тело парня отправили на повторную экспертизу. Она подтвердила, что поезд Дениса не сбивал.
Дело переквалифицировали на статью "умышленное убийство". Однако не исключают, что парень мог сам упасть и получить травмы. Родители погибшего снова не согласны с версией следствия. Поэтому хотят провести эксгумацию тела, а экспертизу заказать в Германии. Также требуют привлечь к ответственности всех экспертов и следователей, что изначально расследовали дело.
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Вечером 1 декабря на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в центре Киева выстрелили во внедорожник Range Rover. За рулем был предприниматель и депутат Киевского областного совета 47-летний Вячеслав Соболев. Позади сидела жена 38-летняя Инна с сыном 3-летним Александром. Пуля попала в мальчика. Он умер в "скорой" по дороге в больницу.
Подозреваемых в преступлении 20-летнего Андрея Лаврегу и 18-летнего Алексея Семенова задержали на следующий день. Оба воевали на Донбассе. Служили в батальоне "Аратта" Украинской добровольческой армии. Стрелял Андрей Лаврега с балкона отеля. Алексей Семенов - сообщник. Был на улице. Вероятно, сообщал о движении машины. К организации заказного убийства депутата причастен 25-летний гражданин России. За преступление предложил $40 тыс.
Подозреваемого заказчика объявили в международный розыск. Исполнители находятся под стражей. Всем грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Коминтерновский райсуд Одесской области арестовал без права на залог 15-летнего Кирилла Оленича. Подозревают, что 2 ноября он пытался изнасиловать, избил и задушил знакомую 14-летнюю Дарью Дробот из поселка Котовского в Одессе.
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