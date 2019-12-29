9-летнего парня убийца более 30 раз ударил ножом

3 декабря прошло 6 месяцев со дня гибели 5-летнего Кирилла Тлявова из Переяслав-Хмельницкого Киевской области. Мальчик умер в больнице от огнестрельного ранения в голову. Пулю получил 31 мая, когда играл с братом возле своего двора.

Автор: Моя Киевщина 5-летний Кирилл Тлявов из Переяслава на Киевщине умер в больнице от ранения головы. Виновного в его смерти устанавливали пять месяцев

Смертельный выстрел в Кирилла совершил работник патрульной полиции 31-летний Иван Приходько. Он вместе с коллегой 42-летним Владимиром Петровцом, его сыном 16-летним Станиславом и товарищем Дмитрием Кривошеем, 26 лет, в день трагедии стреляли по жестяных банках во дворе. Оружие до сих пор не нашли.

В начале ноября дело переквалифицировали с "умышленного убийства" на "убийство, совершенное по неосторожности". За это предусмотрено вместо 15 - до 5 лет ограничения или лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Наталья Царь погибла по дороге из колледжа

Также Приходько вместе с другими фигурантами дела обвиняют в хулиганстве и незаконном обращении с оружием. За это их могут посадить на 7 лет.

Автор: NPU.GOV.UA Дарья Лукьяненко из поселка Ивановка Одесской области исчезла по дороге на танцевальный кружок 13 июня

10 декабря в Раздельнянском районном суде Одесской области начали судить 22-летнего Николая Тарасова, подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из села Ивановка. Девочка исчезла Днем 13 июня по дороге в школу. Ее искали более полутысячи человек. Тело нашли за 6 дней в выгребной яме туалета во дворе местных предприниматели Тарасовых. Николай в содеянном сознался. Говорил, что заманил во двор и хотел изнасиловать девушку. Когда начала сопротивляться - придушил, а потом проткнул сонную артерию. Тело спрятал.

Автор: 24TV.UA Николай Тарасов из поселка Ивановка Одесской области признался в убийстве односельчанки 11-летней Дарьи Лукьяненко. Теперь говорит, что признание из него выбили полицейские

Но уже на первом судебном заседании Николай Тарасов заявил, что своей вины он не признает. И что это полицейские силой заставили его признаться в убийстве.

Полгода назад в озере Вырлица в Дарницком районе Киева рыбалка нашел тело 9-летнего Захара Черевко. Имел более 30 колото-резаных ран и черепно-мозговую травму. Мальчик исчез 22 июня. Около восьми вечера пошел гулять и не вернулся.

Автор: FACEBOOK.COM.COM_ БОРЩАГОВКА ИНФО Захара Черевко из Киева воспитывала бабушка. Парень мечтал быть полицейским

По подозрению в убийстве задержали киевлянина 30-летнего Ярослава Богдана. Он - брат сожителя матери мальчика. Признался, что заманил Захара к озеру. Со спины начал бить его ножом в шею и туловище. Несколько раз стукнул молотком по голове. Затем привязал к ногам камни и сбросил в воду. Следствие по делу продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За насилие над детьми хотят наказывать химической кастрацией

13 дней разыскивали 13-летнюю Инну Дубик из села Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской области. Исчезла 23 июня по пути из магазина. Ее изнасиловали и задушили. Родители об исчезновении девушки сообщили только через 6 дней. Не сразу заметили отсутствие дочери, потому что выпивали.

Автор: FACEBOOK.COM/ЕЛЕНA КОМПАНИЕЦ Исчезновение 13-летней Инны Дубик из села Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской родители заметили через шесть дней. Девушку нашли задушенной в дебрях

Тело школьницы нашли в зарослях на краю села 5 июля. В тот же день задержали подозреваемого в убийстве. Ему 24 года, родом из Сумской области. В селе жил недавно. Имеет прозвище "Дымок". Пас овец у местного фермера. С Инной был знаком. Он и указал, где спрятал тело. Следователям объяснил: когда остался с девушкой наедине, решил ее изнасиловать. Чтобы никому не рассказала - задушил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Говорила, что они дьявольские дети, не должны жить"

Два места продолжается следствие по делу о загадочной гибели в Прилуках на Черниговщине 14-летнего Дениса Чаленко. 29 октября его нашли мертвым на железнодорожных путях. Имел проломанный череп и многочисленные гематомы на теле. Родители сразу заявили, что их сына убили, но в полиции дело расследовали как несчастный случай. Горожане устроили пикет под местной полицией. После огласки тело парня отправили на повторную экспертизу. Она подтвердила, что поезд Дениса не сбивал.

Автор: Факты В Прилуках на Черниговщине 14-летнего Дениса Чаленко нашли мертвым на путях

Дело переквалифицировали на статью "умышленное убийство". Однако не исключают, что парень мог сам упасть и получить травмы. Родители погибшего снова не согласны с версией следствия. Поэтому хотят провести эксгумацию тела, а экспертизу заказать в Германии. Также требуют привлечь к ответственности всех экспертов и следователей, что изначально расследовали дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кристина Буникевич повесилась после драки родителей

Вечером 1 декабря на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в ​​центре Киева выстрелили во внедорожник Range Rover. За рулем был предприниматель и депутат Киевского областного совета 47-летний Вячеслав Соболев. Позади сидела жена 38-летняя Инна с сыном 3-летним Александром. Пуля попала в мальчика. Он умер в "скорой" по дороге в больницу.

Автор: facebook.com/Инна Соболева 3-летнего Александра застрелили в центре Киева, когда ехал в автомобиле вместе с отцом, депутатом Вячеславом Соболевым

Подозреваемых в преступлении 20-летнего Андрея Лаврегу и 18-летнего Алексея Семенова задержали на следующий день. Оба воевали на Донбассе. Служили в батальоне "Аратта" Украинской добровольческой армии. Стрелял Андрей Лаврега с балкона отеля. Алексей Семенов - сообщник. Был на улице. Вероятно, сообщал о движении машины. К организации заказного убийства депутата причастен 25-летний гражданин России. За преступление предложил $40 тыс.

Подозреваемого заказчика объявили в международный розыск. Исполнители находятся под стражей. Всем грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Коминтерновский райсуд Одесской области арестовал без права на залог 15-летнего Кирилла Оленича. Подозревают, что 2 ноября он пытался изнасиловать, избил и задушил знакомую 14-летнюю Дарью Дробот из поселка Котовского в Одессе.