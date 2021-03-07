9 украинцев, пострадавших в смертельном рейсе из Польши, в тяжелом состоянии

ДТП с украинцами в ​​Польше: последние новости по делу. Фото: tvn24.pl

С 35 пассажиров, пострадавших в аварии с автобусом сообщением Познань-Херсон, 9 находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Отмечается, что по состоянию на 7:00 7 марта в медучреждениях находится 28 человек. На месте трагедии работают представители Генерального консульства Украины в Люблине.

При содействии консулов 24 человек из 57, находившихся в автобусе, отправили в Украину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу

Авария произошла около 23.50 5 марта у города Ярослав в Польше. Водитель автобуса Познань-Херсон не справился с управлением, пробил ограждение, слетел с эстакады на обочину и перевернулся. В салоне находилось 57 граждан Украины, среди которых двое - водители. Погибли 5 человек. 41 получили травмы, пятеро из них в критическом состоянии. На вызов об аварии выезжали около 100 спасателей, пожарных, полицейских, медиков. Пострадавших транспортировали в том числе и двумя вертолетами, в 6 больниц.