Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу

По состоянию на вечер в 6 больницах Польши остается 25 украинцев, пострадавших в аварии с автобусом сообщением Познань-Херсон. 14 из них - в тяжелом состоянии.

Остальных уже выписали из больниц. Фирма-перевозчик прислала за ними автобус и они уже отправились в сторону украинской границы. Всего едет около 15 человек, по словам пассажира Владимира Слетинского.

Фото: tvn24.pl

Автобус, который разбился, был в пути 7 ч. До украинской границы оставалось ехать меньше часа. Перед аварией его бросало по дороге из стороны в сторону, говорит другой пассажир Алексей Крит. Он был последним, кто сел в автобус в Кракове. Ехал в Хмельницкий.

"Нас бросало. После столкновения с ограждением мы перекинулись на правый бок и нас несло по асфальту. Затем перекинулись в кювет. Не знаю, что случилось. Или водитель задремал, или автобус имел технические неисправности. Рядом со мной сидели девушка и парень. Она в нормальном состоянии, виделись потом в общежитии. У парня сломан позвоночник", - рассказал Gazeta.ua Алексей.

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Водитель, который был за рулем, в тяжелом состоянии. Он имеет большой водительский стаж. На международных перевозках работал более 3 лет, говорит руководитель фирмы-перевозчика Тарас Стецик. Автобус был исправен. Это подтвердил и технический осмотр перед рейсом.

Что касается женщины, которую ошибочно причислили к мертвым, она в тяжелом состоянии, имеет черепно-мозговую травму, ей сделали трепанацию. Данные ее не установлены, поскольку в себя не приходила, а документов пока не нашли. Известно лишь, что на вид женщине около 40 лет.

На месте аварии удалось узнать 3-х из 5-ти погибших - документы у этих людей были с собой. Это одна женщина и двое мужчин. Личности двух других женщин устанавливаются.

Авария произошла около 23.50 5 марта у города Ярослав в Польше. Водитель автобуса Познань-Херсон не справился с управлением, пробил ограждение, слетел с эстакады на обочину и перевернулся. В салоне находилось 57 граждан Украины, среди которых двое - водители. Погибли 5 человек. 41 получили травмы, пятеро из них в критическом состоянии. На вызов об аварии выезжали около 100 спасателей, пожарных, полицейских, медиков. Пострадавших транспортировали в том числе и двумя вертолетами, в 6 больниц.