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вторник, 04 августа 2020 20:22

9 автомобилей попали в аварию

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9 автомобилей попали в аварию
Под Николаевом произошла авария. Фото: novosti-n.org

4 августа на трассе Николаев-Ульяновка 9 автомобилей попали в аварию.

Участники аварии ехали по трассе, со стороны Новой Одессы в направлении Николаева, сообщает "Новости N".

У поворота на аэропорт автомобиль Opel Combo с прицепом при движении резко затормозил. За ним ехал Ford Tourneo. Водитель затормозить не успел и врезался сзади в его прицеп. Daewoo Lanos, который ехал в правом ряду начал тормозить и в него въехал КамАЗ с прицепом.

Затем в "Форд Торнео" врезалась Daewoo Leganza, в "Леганзы" - Ford Fusion, в "Фьюжн" - Skoda Octavia, в "Шкоду" - "Джилли". В нее въехала грузовая "Газель".

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Пострадал ребенок, который ехал в автомобиле Daewoo Lanos и девушка-водитель "Шкоды". Их с места аварии госпитализировали.

В пригороде Киева произошла авария, в результате которой погиб 1 человек, еще 4 пострадали. Столкновение автомобилей произошло 3 июля днем, сообщает dtp.kiev.ua.

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04
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