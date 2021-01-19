8-летний мальчик на санях влетел в маршрутку

На Ровенщине 8-летний мальчик покалечился, влетев на санках в маршрутку. Фото: facebook.com/EMD.Rivne

В селе Белев на Ровенщине 8-летний мальчик на санках влетел в маршрутку и получил серьезные травмы.

Происшествие случилось около 16:40 18 января, сообщает Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи в Facebook.

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"Мальчик, без присмотра взрослых съезжая с горки на санках, выехал на дорогу и столкнулся с маршруткой. Когда медики прибыли на место, он лежал на снегу. Был в сознании. Жаловался на боли в спине. Вероятно, у мальчика закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и травма позвоночника", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла мать. Вместе с ней бригада "скорой" доставила пострадавшего в специализированное нейрохирургическое отделение Ровенской центральной городской больницы для дальнейшего обследования.

Во Львове более 20 детей получили травмы в результате зимних развлечений на снежных горках. Они получили травмы во время катания на санках и лыжах.