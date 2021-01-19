8-летний мальчик на санях влетел в маршрутку

 
Ексклюзивы
1/5
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Просмотров: 108
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 576
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Просмотров: 1206
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Просмотров: 936
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
Просмотров: 405
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
3 Просмотров: 837
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
Просмотров: 783
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Просмотров: 774
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Просмотров: 1260
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Просмотров: 1638
Фото
Все фото
3
8
4
3
5
&quot;Товара&quot; нашли на 11 млн грн: 25-летний мужчина работал наркокурьером
"Товара" нашли на 11 млн грн: 25-летний мужчина работал наркокурьером
Накрыли сходку криминальных авторитетов
Накрыли сходку криминальных авторитетов
Стрелял студент. Убитый - директор рынка: новые подробности гибели &quot;черного&quot; лесоруба
Стрелял студент. Убитый - директор рынка: новые подробности гибели "черного" лесоруба
Жестокое избиение собаки в Киеве: рассказали о состоянии животного
Жестокое избиение собаки в Киеве: рассказали о состоянии животного
Постояльцы горящего отеля в Одессе имели единственный выход. Как выглядит пожарище
Постояльцы горящего отеля в Одессе имели единственный выход. Как выглядит пожарище
Видео
Все видео
СБУ поймала полицейского с $10 тыс.
СБУ поймала полицейского с $10 тыс.
Водитель маршрутки сбил пешехода: видео смертельного ДТП
Водитель маршрутки сбил пешехода: видео смертельного ДТП
Мужчин, которые катались на надувных санках, сбил встречный автомобиль
Мужчин, которые катались на надувных санках, сбил встречный автомобиль
Пожар в одесской "Аркадии": в городе проверят все хостелы
Пожар в одесской "Аркадии": в городе проверят все хостелы
На границе с автоприцепа выскочили нелегальные мигранты
На границе с автоприцепа выскочили нелегальные мигранты
Интервью
1/5
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3627
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 567
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 2070
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 6516
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
8 Просмотров: 927
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
18 января 2021
Просмотров: 459
Нас хочуть знищити чи таки порятувати
– Я не пойму: вони хочуть усіх нас знищити чи таки спасти? Запитання почув від любителя телевізійних шоу. Того разу говорили про ...
вторник, 19 января 2021 09:49

8-летний мальчик на санях влетел в маршрутку

  Комментировать
8-летний мальчик на санях влетел в маршрутку
На Ровенщине 8-летний мальчик покалечился, влетев на санках в маршрутку. Фото: facebook.com/EMD.Rivne

В селе Белев на Ровенщине 8-летний мальчик на санках влетел в маршрутку и получил серьезные травмы.

Происшествие случилось около 16:40 18 января, сообщает Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Товарищи устроили опасные катания на "санках": 18-летний - погиб

"Мальчик, без присмотра взрослых съезжая с горки на санках, выехал на дорогу и столкнулся с маршруткой. Когда медики прибыли на место, он лежал на снегу. Был в сознании. Жаловался на боли в спине. Вероятно, у мальчика закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и травма позвоночника", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла мать. Вместе с ней бригада "скорой" доставила пострадавшего в специализированное нейрохирургическое отделение Ровенской центральной городской больницы для дальнейшего обследования.

Во Львове более 20 детей получили травмы в результате зимних развлечений на снежных горках. Они получили травмы во время катания на санках и лыжах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «8-летний мальчик на санях влетел в маршрутку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
января

Появился украиноязычный сатирический журнал

Украина подписала 10-летние газовые соглашения с РФ

Вогнехреща: люди штурмовали правительственный квартал

Первая неоновая вывеска в мире появилась на парикмахерской

Правительство возглавила дочь премьер-министра

Все началось с рекламы - состоялась первая велогонка "Тур де Франс"

Самое читаемое
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
8
 Просмотров: 31250
Гороскоп на 18-24 января: кому удастся изменить все к лучшему
Гороскоп на 18-24 января: кому удастся изменить все к лучшему
 Просмотров: 21708
Турок на глазах у свидетелей расправился с женой-украинкой
Турок на глазах у свидетелей расправился с женой-украинкой
3
 Просмотров: 6543
Каким был Харьков и его жители 120 лет назад - подборка фото
Каким был Харьков и его жители 120 лет назад - подборка фото
19
 Просмотров: 5904
Россиянам запретят жить в Крыму
Россиянам запретят жить в Крыму
 Просмотров: 4608
Происшествия
СБУ поймала полицейского с $10 тыс.
СБУ поймала полицейского с $10 тыс.
Оставили умирать - в столице в заброшенном автобусе замерз индус
Оставили умирать - в столице в заброшенном автобусе замерз индус Просмотров: 27
Еще без сознания: что известно о состоянии 8-летней девочки, которая травмировалась на катке
Еще без сознания: что известно о состоянии 8-летней девочки, которая травмировалась на катке Просмотров: 207
Водитель маршрутки сбил пешехода: видео смертельного ДТП
Водитель маршрутки сбил пешехода: видео смертельного ДТП
 Просмотров: 342
Мужчин, которые катались на надувных санках, сбил встречный автомобиль
Мужчин, которые катались на надувных санках, сбил встречный автомобиль
 Просмотров: 621
Больше всего комментируют
3
Президент боится обидеть влиятельных лиц, поэтому не делает реформы - эксперт
3
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
3
Украина подписала 10-летние газовые соглашения с РФ
1
Ученые развеяли главный миф пандемии
1
Навального задержали в аэропорту Москвы
Голосов: 958
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть