7-летняя девочка выпила сок из пакета и отравилась: что было внутри

На Львовщине 7-летняя девочка выпила сок из пакетика и отравилась.

То, что в соке неприятный вкус, девочка почувствовала сразу, говорится в сюжете "5 канала". Он был горький и непохожий на вкус апельсина. Когда мать открыла пакет, то увидела в нем большой клубок. Он напоминал плесень или грибок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лечила болезнь: женщина отравилась мухоморами, которые заказала в интернете

Фото: suspilne.media

Женщина сразу же бросилась промывать ребенку желудок. На следующий день девочка попала в больницу. Там она провела 4 дня. У ребонка был повышенный ацетон.

Врач рассказал, что кишечной инфекции у девочки не обнаружили. Было просто отравление, которое не сказалось на общем состоянии здоровья.

В магазине изъяли всю продукцию производителя. Срок хранения - в порядке.

Эксперты из лаборатории отметили, что увиденное их поразило. За 38 лет они видят такое впервые. Предполагают, что сами бактерии могли так вырасти и размножиться.

В Кривом Роге 12-месячный мальчик наелся крысиного яда и оказался в реанимации. Ребенок нашел яд в доме.