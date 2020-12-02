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среда, 02 декабря 2020 11:38

12-месячный мальчик наелся крысиного яда и попал в реанимацию

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12-месячный мальчик наелся крысиного яда и попал в реанимацию
Ребенок нашел яд в доме Фото: sud.ua

В Кривом Роге 12-месячный мальчик наелся крысиного яда и оказался в реанимации. Ребенок нашел яд в доме.

Малыша доставили в реанимационное отделение 8-й горбольницы Кривого Рога, сообщила пресс-секретарь Криворожского отдела полиции Оксана Лесонен, передает tsn.ua.

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"1 декабря в полицию поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставили ребенка 2019 рождения с предварительным диагнозом отравление крысиным ядом. Сейчас ребенок находится в медучреждении", - сообщила Оксана Лесонен.

Полицейские выясняют обстоятельства отравления.

В Никополе Днепропетровской области врачи спасали девочку, которая наелась комнатного растения "денежное дерево". Ребенок отравился, поскольку листья толстянки содержат мышьяк. Сначала бабушка девочкине обратила на это внимание, дала яблоко, чтобы она заела листья. Примерно через полчаса у ребенка началась рвота, она стала вялой, бабушка вызвала экстренную медицинскую помощь.

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