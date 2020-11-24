Ребенок отравился комнатным вазоном - в его листьях был мышьяк

Ребенок получил отравление, поскольку листья толстянки содержит мышьяк Фото: prm.ua

В Никополе Днепропетровской области врачи спасали девочку, которая наелась комнатного растения "денежное дерево".

Ребенок получил отравление, поскольку листья толстянки содержат мышьяк, сообщил директор Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко во время пресконфереции в ИА "Мост-Днепр".

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"Известно, что растение накапливает мышьяк в листьях. Сначала бабушка ребенка не обратила на это внимание, дала яблоко, чтобы она заела листья. Примерно через полчаса у ребенка началась рвота, она стала вялой, бабушка вызвала экстренную медицинскую помощь", - рассказал Радий Шевченко.

Он отметил, что медики промыли ребенку желудок с помощью зонда и госпитализировали в детское отделение Никопольской городской больницы.

На Львовщине 11-летняя девочка во время прогулки с подругами проглотила канцелярский гвоздь. Он застрял в бронхах. 21 ноября хирурги Львовской областной детской больницы Охматдет срочно взяли ее на операцию.