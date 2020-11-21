11-летняя девочка проглотила гвоздь

На Львовщине 11-летняя девочка во время прогулки с подругами проглотила канцелярский гвоздь. Он застрял в бронхах. 21 ноября хирурги Львовской областной детской больницы ОХМАТДИТ ее срочно взяли на операцию.

"Девушки шутили, пока одна из них случайного не вдохнула канцелярский гвоздь. Девочка начала кашлять, родители отвезли ее в ближайшую больницу, однако там ей не смогли помочь", - рассказали в пресс служба больницы ОХМАТДЕТ.

Автор: Львовская областная детская больница ОХМАТДЕТ На Львовщине девочка проглотила гвоздь. Он застрял в бронхах

С Ходоровской городской больницы девочку перевезли во Львов. Ребенку сделали рентген-снимок. Он показал в бронхе инородное тело.

"Это было очень ювелирное вмешательства, ведь диаметр трахеи ребенка всего 8 миллиметров. Работать там щипцами просто, есть риск профузной кровотечения, означает смерть ребенка. Но врачам все удалось без малейших осложнений", - рассказали в Охматдете.

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Девочку оперировали под наркозом специальными щипцами под оптическим контролем. Через несколько часов после операции она поехала домой.

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