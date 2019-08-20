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вторник, 20 августа 2019 14:12

7-летний в нижнем белье загадочно исчез из дома

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На Херсонщине родные и полиция разыскивают 7-летнего Алексея Шульгу из с. Ингулец Белозерского района.

19 августа парень вышел из дома около 19.00 и до сих пор его местонахождение неизвестно, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Автор: hr.npu.gov.ua
  В Херсонской области разыскивают 7-летнего Алексея Шульгу, который ушел из дома и не вернулся
В Херсонской области разыскивают 7-летнего Алексея Шульгу, который ушел из дома и не вернулся

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Приметы: на вид 6-7 лет, рост 120-125 см., Худощавого телосложения, волосы светлые, коротко стриженные, глаза голубые, губы полные.

Был одет: майка серого цвета, трусы в виде шорт, спереди с изображением доллара США, сзади бирюзового цвета, резиновые тапочки синего цвета.

Полицейские просят всех, кто видел парня, сообщить по телефонам: (05547) 33-3-67, 095-161-76-58, 066-316-55-79.

В Одесской области разыскивают 15-летнюю Марину Чебан. Девушка днем ​​19 августа вышла из детского лагеря в поселке Сергеевка и не вернулась.

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