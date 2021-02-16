6-летний мальчик проглотил иглу на приеме у стоматолога

В Крыму разгорелся скандал с частным стоматологом. У него на приеме 6-летний мальчик проглотил иглу.
Инцидент произошел в Нижнегорском районе Крыма, пишет rbc.ua. Во время лечения ребенку зуба, стоматолог уронил иглу, которая попала в желудок.
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Ребенка забрали в больницу Симферополя. Здоровью мальчика ничего не угрожает.
Известно, что против стоматолога возбудили уголовное дело.
В Ровно разгорелся скандал из-за зубного врача. В сети появилось видео, как она хватала и дергала девочку, которую родители привели полечить зубы, и била об кушетку головой маленького мальчика.
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