65-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 5-летней внучки

В Николаеве полицейские проверяют сообщение об изнасиловании 5-летней девочки. В преступлении подозревают 65-летнего деда ребенка.
С соответствующим заявлением в полицию 18 ноября обратилась мать девочки, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уборщик в гипермаркете избил и изнасиловал 8-летнюю девочку
"По предварительной информации, женщина оставила дочь на своего отчима, деда пострадавшей. А когда забирала, обнаружила на ее нижнем белье пятна крови. С 65-летним мужчиной пока общаются следователи", - сказано в сообщении.
Следователи начали уголовное производство. Продолжаются первоочередные следственные действия. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Если вину мужчины докажут - могут посадить на 15 лет.
Мужчина изнасиловал 7-летнюю дочь знакомого на берегу реки в Херсонской области.
Комментарии