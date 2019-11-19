65-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 5-летней внучки

В Николаеве мужчину подозревают в изнасиловании 5-летней внучки. Фото - facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

В Николаеве полицейские проверяют сообщение об изнасиловании 5-летней девочки. В преступлении подозревают 65-летнего деда ребенка.

С соответствующим заявлением в полицию 18 ноября обратилась мать девочки, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"По предварительной информации, женщина оставила дочь на своего отчима, деда пострадавшей. А когда забирала, обнаружила на ее нижнем белье пятна крови. С 65-летним мужчиной пока общаются следователи", - сказано в сообщении.

Следователи начали уголовное производство. Продолжаются первоочередные следственные действия. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Если вину мужчины докажут - могут посадить на 15 лет.

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