6 взрослых и 2 детей перевернулись на катамаране

На озере Свитязь на Волыни перевернулся катамаран. Восемь человек без спасательных жилетов оказались в воде. Их спасли водолазы. Фото: Slando

26 июля на озере Свитязь в урочище Гряда у поселка Шацк на Волыни перевернулся катамаран.

8 человек, в том числе 2 детей 12 и 6 лет, без спасательных жилетов оказались в воде. Их спасли водолазы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Волынской области.

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"Катамаран, на котором плавали отдыхающие, перевернулся, и восемь человек, в том числе двое детей 12 и 6 лет, без спасательных жилетов оказались в воде на глубине около 2-3 м. Помощь понадобилась шестерым из них. Пострадавших на лодках доставили на берег, в медицинской помощи они не нуждались", - сказано в сообщении.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

На озере Любязь в Любешевском районе на Волыни погиб чиновник Луцкого городского совета 35-летний Алексей Веремийчик. Он поехал с 3 товарищами на отдых. Мужчины поплыли рыбачить на озере. Из-за сильного ветра в 600 м от берега их лодка перевернулась. 3 остались на месте, а Веремийчик решил плыть к берегу и позвать на помощь. Больше его не видели. Его товарищей спасли другие рыбаки.