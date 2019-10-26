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суббота, 26 октября 2019 13:24

5-летний мальчик погиб в сарае у бабушки
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На Ровенщине во время пожара в хозяйственной постройке погиб 5-летний мальчик
Фото: rv.dsns.gov.ua
На Ровенщине во время пожара в хозяйственной постройке погиб 5-летний мальчик
На Ровенщине во время пожара в хозяйственной постройке погиб 5-летний мальчик
На Ровенщине во время пожара в хозяйственной постройке погиб 5-летний мальчик

26 октября в 11:05 в селе Ракитное Ровенской области загорелась хозяйственная постройка.

Погиб 5-летний мальчик, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Огнем уничтожено покрытие хозяйственного здания и 1 т сена. На месте пожара спасатели обнаружили тело 5-летнего внука хозяйки", - рассказали спасатели.

Для выяснения всех обстоятельств на место пожара выехали оперативные группы спасателей и полицейских.

В Херсонской области во время пожара угорел 2-летний Богдан Лазарев. Его в доме заперла бабушка. Чтобы не испугался - зажгла свечу. От нее загорелась тряпка и шкаф.

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