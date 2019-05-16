 
Ексклюзивы
1/5
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 35455
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 900
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1305
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2061
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 756
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 324
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6265
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 7317
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Просмотров: 1827
Формируется история и мы пытаемся на нее влиять - фонд "Вернись живым" празднует 5 годовщину
Формируется история и мы пытаемся на нее влиять - фонд "Вернись живым" празднует 5 годовщину
Просмотров: 279
Фото
Все фото
4
3
3
4
6
В частном доме обнаружили авиационное вооружение - хотели продать странам Африки
В частном доме обнаружили авиационное вооружение - хотели продать странам Африки
500 рыбаков на лодках перекрыли Дунай
500 рыбаков на лодках перекрыли Дунай
Пытки и побои вместо лечения: прикрыли &quot;реабилитационный центр&quot;
Пытки и побои вместо лечения: прикрыли "реабилитационный центр"
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
В столичном аэропорту нашли наркотики на $1 млн
В столичном аэропорту нашли наркотики на $1 млн
Видео
Все видео
Подросток оболгал водителя маршрутки, который якобы высадил его в лесу
Подросток оболгал водителя маршрутки, который якобы высадил его в лесу
В многоэтажке произошел смертельный пожар
В многоэтажке произошел смертельный пожар
На Полтавщине дерзко ограбили банк - видео с камеры наблюдения
На Полтавщине дерзко ограбили банк - видео с камеры наблюдения
Одного водителя раздавило, другой сломал шею: страшное ДТП под Киевом
Одного водителя раздавило, другой сломал шею: страшное ДТП под Киевом
"Найти и сжечь мерс": мажор избил водителя маршрутки, размахивая пистолетом
"Найти и сжечь мерс": мажор избил водителя маршрутки, размахивая пистолетом
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 279
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
1 Просмотров: 522
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
Просмотров: 1656
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9297
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1314
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
16 мая 2019
Просмотров: 108
Все сходиться
Ця весна якась неправильна вдалася. А воно й без того весною вистачає печалі, бо в цей час не все сходиться так, як ти ждеш і хочеш. Не сходиться ...
четверг, 16 мая 2019 15:56

500 рыбаков на лодках перекрыли Дунай
3

  Комментировать

Фото: https://hromadske.radio/

Около 500 рыбаков пикетировали, перекрыв своими лодками реку Дунай в городе Вилково Одесской области. Они требовали увеличить квоты на вылов дунайской сельди. Акция длилась 15 мин. Впрочем, рыбаки заявили: если им не пойдут на уступки, они сделают такую ​​акцию бессрочной, об этом сообщает "Громадське радіо".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пограничники задержали контрабанду сигарет на 22 млн грн

Вылов дунайской сельди - главный промысел в Вилково. Эту рыбу продают по всей Украине, а также экспортируют.

По словам участников акции протеста, Госагентство рыбного хозяйства запретило ловить рыбу, поскольку якобы исчерпаны все квоты на вылов. Речь идет о 400 т.

Рыбаки же утверждают: в этом году в дунайской сельди был хороший нерест и рыбы много. Кроме того, отмечают, что браконьеры и рыбаки из Румынии ловят сельдь беспрепятственно.

Украинские рыбаки видят в запрете желание чиновников получить взятку. Еще одна версия - лоббирование таким образом импорта сельди из Норвегии, который является главным конкурентом дунайского.

В украинском офисом транснациональной компании "Бунге" в Киеве второй день проходит пикет обманутых фермеров. Агропроизводители обвиняют директора "Бунге Украина", гражданина России Дмитрия Горшунова в создании мошеннической схемы по завладению зерновыми на сумму $200 млн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «500 рыбаков на лодках перекрыли Дунай». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
мая

Епископы УГКЦ начали голодовку

В Украине уничтожили 30% виноградников

В России умер политзаключенный-украинец

Украинцев расстреляли за поздравления "Христос воскрес"

Казаки с татарами разбили поляков

Самое читаемое
Показали армейские фото красавиц из Украины и НАТО
Показали армейские фото красавиц из Украины и НАТО
10
 Просмотров: 58196
Британка пародирует откровенные фото моделей
Британка пародирует откровенные фото моделей
5
 Просмотров: 40081
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
23
 Просмотров: 35455
ТОП-15 самых эффектных образов на открытии Каннского фестиваля
ТОП-15 самых эффектных образов на открытии Каннского фестиваля
15
 Просмотров: 31852
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
4
 Просмотров: 26604
Происшествия
В частном доме обнаружили авиационное вооружение - хотели продать странам Африки
В частном доме обнаружили авиационное вооружение - хотели продать странам Африки
4
 Просмотров: 9
Мужчина захватил чердак многоэтажки и "сделал" там 8 квартир
Мужчина захватил чердак многоэтажки и "сделал" там 8 квартир Просмотров: 153
Арестовали мужчину, который расстрелял супругов фермеров с 2 ружев
Арестовали мужчину, который расстрелял супругов фермеров с 2 ружев
5
 Просмотров: 468
Подросток оболгал водителя маршрутки, который якобы высадил его в лесу
Подросток оболгал водителя маршрутки, который якобы высадил его в лесу
 Просмотров: 360
В деле Зайцевой-Дронова произошел новый поворот
В деле Зайцевой-Дронова произошел новый поворот Просмотров: 918
Больше всего комментируют
8
Коломойский вернулся в Украину - журналист
5
Порошенко подписал закон о языке
4
Инаугурация Зеленского: Парубий назвал решающую дату
4
Закон о языке опубликовали в "Голосе Украины"
3
Показали видео падения 500-километрового астероида на Землю
Голосов: 457
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua