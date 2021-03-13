5 рабочих упали с 7-метровой высоты вместе с бетонной плитой

В Волынской области на трассе Н-22 произошел обвал части моста.

Так, 10-метровая бетонная плита упала вместе с мужчинами, которые выполняли ремонтные работы. Об этом сообщает издание Буг.

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"Пострадали 5 работников. 2 отказались от госпитализации. Еще 3 пострадавших получили средние травмы. Их госпитализировали", - говорится в сообщении.

Предварительно известно, что все травмированные работали официально, были трезвыми.

Проезд через мост не закрывали. На мосту и дальше продолжаются работы.

Во Львове предупредили об угрозе обвала кровли и фасадов N33 на ул. Некрасова. Всю улицу перекрыли на неопределенный срок.