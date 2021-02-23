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вторник, 23 февраля 2021 08:18

4-летняя девочка чуть не сгорела, пока ее мать спала пьяная

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4-летняя девочка чуть не сгорела, пока ее мать спала пьяная
В Винницкой области 4-летняя девочка едва не сгорела в доме, пока ее нетрезвая мать спала. Фото: segodnya.ua

В Кудлаях Винницкой области из-за неисправной розетки вспыхнула дом многодетной семьи. В огне чуть не погибла 4-летняя Анастасия, пока ее мать спала пьяная.

Спас девочку брат 16-летний Дмитрий. Он как раз возвращался домой после учебы, выбил окно и вынес Настю. Передал мужчине, который проезжал мимо, увидел огонь и бросился помогать. Еще одного ребенка, 6-летнего Максима, из огня вынесли соседи, сообщает "Сегодня".

Настя была на грани жизни и смерти. Сутки находилась в коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Санавиацией ее доставили в ожоговое отделение в Виннице. Ее брата перевели из реанимации в детское отделение. Когда их выпишут - врачи пока не дают прогнозов.

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Мать детей пьянствует, говорят в селе. В тот день тоже была нетрезвой и пожара не помнит. Под руки из дома ее выводили соседи.

В семье 5 детей, двое из них во время пожара были у соседей. Семья неблагополучная, но не бедная. Бывший муж посылает Екатерине алименты с заработков в Польше. После пожара семья переехала в свой другой дом. Продукты, вещи и даже мебель приносят селяне.

За ненадлежащий уход за детьми Екатерине грозит до 2 лет тюрьмы. Вероятно, ее лишат родительских прав.

В Днепре спасали 3-летнюю Евгению, которая получила ожоги более половины тела. Обгорела во время пожара в доме у бабушки, которая спала пьяная. Ребенка вынесли из огня соседи. Ее бабушка выскочила на улицу, поэтому не пострадала.

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