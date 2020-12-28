47-летняя женщина заживо сгорела в собственной квартире

Огнем охватило балкон и комнату Фото: kv.dsns.gov.ua

На Киевщине из-за пожара в пятиэтажке сгорела 47-летняя женщина.

Пожар произошел 28 декабря, в поселке Калита Броварского района. Огнем охватило балкон и комнату, сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС Киевской области.

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"28 декабря в 5:36 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о возгорании квартиры в жилом доме, в поселке Калита на улице Шевченко. По прибытию на место вызова разведкой установлено, что огнем охвачен балкон и комната квартиры в жилом доме. Во время тушения пожара, спасатели обнаружили тело жительницы квартиры - гражданки 1973 года рождения ", - говорится в сообщении.

Пламя тушили 7 спасателей. В 6:02 пожар локализировали, в 06:50 ликвидировали полностью. Причины возгорания выясняются.

В Днепре в ночь на 16 декабря вспыхнул одноэтажный дом на 2 семьи. Во время ликвидации пожара на пепелище спасатели нашли тела трех мужчин.