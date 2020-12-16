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среда, 16 декабря 2020 09:49

Пожар в доме унес жизни троих мужчин
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В Днепре в ночь на 16 декабря вспыхнул одноэтажный дом на две семьи.

Пожар произошел на улице Николая Хвылевого в Новокодацком районе, сообщили в пресс-служба ГУ ДСНС Украины.

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В Днепре в ночь на 16 декабря вспыхнул одноэтажный дом на две семьи
Фото: dp.dsns.gov.ua
Пожар тушили 15 спасателей
Во время ликвидации пожара на пепелище спасатели нашли тела трех мужчин
Пожар тушили 15 спасателей
Во время ликвидации пожара на пепелище спасатели нашли тела трех мужчин

"15-го декабря в 23:15 в Службу спасения" 101 "поступило сообщение о пожаре, который возник на улице Николая Хвылевого в Новокодацком районе города Днепр. Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что пожар возник в середине одноэтажного жилого дома на двух хозяев ", - говорится в сообщении.

Во время ликвидации пожара на пепелище спасатели нашли тела трех мужчин. Их лица устанавливает полиция.

Пожар тушили 15 спасателей. В 00:17 его локализовали, а в 01:30 ликвидировали полностью.

По предварительной версии полицейских, дом мог загореться из-за того, что одна из частей была заброшенной и в нее могли забраться бездомные. Именно они по неосторожности устроили возгорание.

В селе Воропаев Вышгородского района на Киевщине в частном жилом доме во время пожара погибли 3 человека. Все мужчины, двое 45-летних и 56-летний.

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