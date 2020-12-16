Пожар в доме унес жизни троих мужчин

В Днепре в ночь на 16 декабря вспыхнул одноэтажный дом на две семьи.

Пожар произошел на улице Николая Хвылевого в Новокодацком районе, сообщили в пресс-служба ГУ ДСНС Украины.

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Фото: dp.dsns.gov.ua

"15-го декабря в 23:15 в Службу спасения" 101 "поступило сообщение о пожаре, который возник на улице Николая Хвылевого в Новокодацком районе города Днепр. Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что пожар возник в середине одноэтажного жилого дома на двух хозяев ", - говорится в сообщении.

Во время ликвидации пожара на пепелище спасатели нашли тела трех мужчин. Их лица устанавливает полиция.

Пожар тушили 15 спасателей. В 00:17 его локализовали, а в 01:30 ликвидировали полностью.

По предварительной версии полицейских, дом мог загореться из-за того, что одна из частей была заброшенной и в нее могли забраться бездомные. Именно они по неосторожности устроили возгорание.

В селе Воропаев Вышгородского района на Киевщине в частном жилом доме во время пожара погибли 3 человека. Все мужчины, двое 45-летних и 56-летний.